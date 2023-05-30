Семь авиакомпаний создавали угрозу безопасности полётов в Казахстане — опубликован список

Фото: flyredwings.com

Авиационная администрация Казахстана приостановила и отозвала сертификаты эксплуатантов у семи авиакомпаний. Об этом на совещании в правительстве во вторник, 30 мая, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил, что с момента создания структуры безопасности в стране провели 934 проверки и сертификации и выдали около 1500 разрешительных документов для выполнения полётов. При этом не соответствовали сертификационным требованиям и создавали угрозу безопасности полётов авиакомпании B&K Aero, Jupiter Jet, AirControl, Ак-Сункар, QazaqHelicopters, PoliaRis, "Южное Небо".

Также приостановлены сертификаты организаций технического обслуживания и ремонта авиационной техники и сертификаты лётной годности у четырёх авиакомпаний — Jupiter Jet, Air Control, Авионик, B&K Aero (B737). Не могут работать и три авиационных учебных центра авиакомпаний КАМА, Казавиаспас, Falcon из-за приостановки или невыдачи сертификатов.

Также временно приостановлена эксплуатация взлётно-посадочной полос у семи аэропортов в Актобе, Шымкенте, Жезказгане, Петропавловске, Талдыкоргане и Балхаше.

Как уточнил Карабаев, с момента внедрения новой модели (за 2020-2022 годы) существенно снизилось число авиапроисшествий. За 10 лет произошло 20 авиакатастроф.

"Сегодня в Государственном реестре гражданской авиации РК состоит 915 воздушных судов. Свою деятельность осуществляют 55 казахстанских эксплуатанта. В регулярных пассажирских перевозках задействовано 90 cамолётов пяти авиакомпаний (Эйр Астана/FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, "Южное небо" и "Жетысу"), — сказал министр.

При этом развитию внутренней сети авиаперевозок ничего не мешает. Внутренний рынок полностью либерализован, то есть любая казахстанская авиакомпания может выполнять полёты по любым внутренним маршрутам в соответствии с имеющимся спросом без ограничений.

Сейчас внутренние авиаперевозки осуществляются пятью казахстанскими компаниями. Это АО "Эйр Астана", SCAT, Qazaq Air, "Южное небо", "Жетісу". В неделю они выполняют 706 рейсов по 56 внутренним авиамаршрутам.

"Для улучшения доступности полётов и развития внутреннего туризма государство субсидирует авиамаршруты. На 2023 год из республиканского бюджета выделено 7,2 миллиарда тенге для субсидирования 23 авиамаршрутов в семи областях. Приоритет отдаётся внутренним туристическим дестинациям. Из них субсидируются рейсы в СКО, ВКО, Туркестанскую, Улытаускую, Жамбылскую, Акмолинскую и Павлодарская области. Стоимость билетов составляет от 10 до 33 тысяч тенге", — сообщил Карабаев.