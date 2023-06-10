Село Жамбылской области закрыли на карантин

В Таласском районе Жамбылской области из-за сибирской язвы на 15-дневный карантин закрыли село Тамды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Заболевание диагностировали у троих сельчан. На въезде в село установили санитарные блокпосты, через которые проходит тщательную проверку весь въезжающий и выезжающий автотранспорт.

"В селе разработан карантинный план. Поручено из аула не вывозить молочную, мясную продукцию. Проводится вакцинация скота и санитарная обработка", — говорит аким Тамдинского сельского округа Рауан Аскаров.

Возраст заболевших сибирской язвой 50, 55 и 59 лет. Мужчины получают лечение в районной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное. Ветеринары выясняют причину вспышки опасной болезни крупного рогатого скота. Между тем, заражённый скот утилизировали в специальной печи. В селе отобрали 21 пробу.

"В ходе эпидрасследования было установлено, что в трёх случаях, это один очаг, больные проводили забой сельхозживотного без ветеринарного освидетельствования, и по результатам лабораторных исследований, фактором передачи явилось мясо забитого животного", — говорит заместитель руководителя ДСЭК Жамбылской области Нейли Муликова

Также выявили 35 контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение. Ветеринары заверяют, что ситуация находится под контролем, и причин для беспокойства нет. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

"Нет повода для беспокойства. Заболевание выявили только в одном селе. У нас в области имеются 189 очагов сибирской язвы и они ежедневно отслеживаются. Также два раза в год специалисты отбирают пробы и исследуют лабораторно", — говорит руководитель областного управления ветеринарии Нуржас Курмантаев.

Ранее сибирская язва была выявлена ещё у одного жителя села Культоган Жуалынского района. Однако источник распространения инфекции пока не выявили, проводится расследование.