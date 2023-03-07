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Сельчане в Жетысуской области оказались заблокированы в своих домах
Талая вода с полей топит село в Жетысуской области. Со стихией в ауле Кызылжар борются двое суток. По словам сельчан, в воде сейчас уже 20 дворов. Некоторые жители и вовсе оказались заблокированы в собственных домах. На помощь пришли спасатели и сотрудники акимата. Они пытаются не допустить второй волны паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Уже вторые сутки Мурат Байдолда пытается отстоять свой дом. Говорит, вода залила двор за считанные часы. Баня и сарай не устояли.
"Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек, - рассказывает Мурат Байдолда.
Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбек. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов. Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбек, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей. Топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз.
Ровно 13 лет назад вода также пришла с полей.
"Почему заранее не приняли никаких мер? Мы об опасности талых вод говорим уже давно", - возмущается Алия Усенбекова.
В областном департаменте по ЧС говорят, что этих подтоплений никак не ожидали. Ведь населенный пункт в зону риска не входит. Причинами ЧП спасатели называют резкое потепление и быстрое таяние снега. Сейчас специалисты пытаются не допустить повторных паводков: в 2 километрах от аула экстренно роют канал для отвода воды с полей.
"В данное время у нас построен отводной канал протяженностью более тысячи метров для принятия сточных вод, которые идут в сторону села. Данные мероприятия позволили нам благополучно отвести эту воду от жилого сектора и спустить ее в реку", - говорит начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Жетысуской области Ринат Карандашов.
Сумма ущерба будет подсчитана после полной ликвидации последствий. Чиновники обещают помочь всем пострадавшим.
"Сейчас мы обходим население. Разговариваем с сельчанами. По нашим сведениям, вода зашла в восемь дворов. Постараемся всем пострадавшим помочь. Полностью ликвидировать последствия стихии спасатели планируют за три дня. Как сообщили в ДЧС, в Жетысуской области есть еще семь паводкоопасных участков", - отмечает аким Кербулакского района Канат Есболатов.
Полностью ликвидировать последствия стихии спасатели планируют за три дня. Как сообщили в ДЧС, в Жетысуской области есть еще семь паводкоопасных участков.
Напомним, из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы в селе Кызылжар Кербулакского района. Арычная система не справилась с объёмом талых вод и вода перелилась по улице Шыныбек, а также подтопила дворовые территории четырёх домов.
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