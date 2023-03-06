Дворы и улицу подтопило в селе Жетысуской области

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Из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы в селе Кызылжар Кербулакского района, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС Жетысуской области, 5 марта в результате интенсивного снеготаяния из-за потепления в селе Кызылжар с полей пошла талая вода. Арычная система не справилась с объёмом талых вод и вода перелилась по улице Шыныбек, а также подтопила дворовые территории четырёх домов.

Жертв, пострадавших, а также подтоплений жилых домов нет, заверили в ДЧС. На данный момент уровень воды снизился, талая вода уходит в транзитном режиме в реку Байгазы. Проводятся работы по углублению и очистке арычной системы, заготовке мешкотары с инертными материалами, для отвода талых вод с полей прокапывается отводной канал.

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ДЧС предупреждает, что в связи с прогнозом дождя, а также повышением температурного фона в период с 6 по 8 марта в области Жетысу ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровня воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Граждан призывают принять меры по расчистке арычных сетей и трубчатых переходов на прилегающих территориях от снега, льда и мусора.