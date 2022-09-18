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Сельчане Абайской области вынуждены пить грязную воду
Жители сразу нескольких сел Абайской области не имеют доступа к качественной питьевой воде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".
К примеру, в посёлке Жетижар сельчане вынуждены брать её прямо из Иртыша. А в селе Кривинка скважина, на которую потратили миллионы бюджетных средств, пришла в негодность, не прослужив и года. У жителей села Кривинка Бескарагайского района долгие годы проблема с водоснабжением. Водопровод здесь есть, только пользы от него никакой, говорят сельчане.
"Вода горькая, желтая. Колодцы не работают. С 2008 года не могут капитальный ремонт провести. Люди вынуждены ставить глубинные насосы", - возмутилсяжитель села Кривинка.
По словам местного врача, пить такую воду небезопасно. Многие жалуются на проблемы со здоровьем.
В этом селе пытались решить проблему со слабой подачей воды и даже пробурили дополнительную скважину, выделив на эти цели 9 миллионов тенге. Но это не спасло ситуацию.
"В 2022-м в связи со снижением уровня воды на новой скважине была произведена остановка. В данный момент подача воды населению очень слабая и нечистая в связи с загрязнением данной скважины. Подготовлены проектно-изыскательские работы на сумму 6,5 млн тенге для разработки ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в селе Кривинка", - прокомментировал и.о. акима Бескарагайского района Алмас Тастенбеков.
Тем временем в селе Жетижар этого же района обстановка с питьевой водой ещё хуже. Здесь жители вынуждены брать живительную влагу прямо из реки.
"У нас 70 процентов населения – пенсионеры. Воду из Иртыша берём. Зимой тяжело таскать фляги – дороги заметает. Ну, а что делать?" - вопрошает жительница села Жетижар.
В акимате говорят, что в селе Жетижар планируют строительство водозаборных сетей. Это обойдётся бюджету в 725 миллионов тенге. К работам намерены приступить в 2023 году, как только выделят средства.
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