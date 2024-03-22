Сель обрушился на жилой дом в Алматы

ЧП произошло в Медеуском районе Алматы, где из-за селя пострадал частный дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о произошедшем поступило 22 марта.

"На участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошёл сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет. Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году. Расчистка грязевой массы проводится силами акимата района и "Казселезащиты". По состоянию на 14-00 работы завершены, дорога расчищена", — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что не рекомендуют проводить подрезку склонов гор под строительство домов, а также нарезку дорог, планировочные работы на склонах гор. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое.

"Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды а также обеспечить сброс ливневых и талых вод", — отмечается в сообщении.

Также ДЧС Алматы и "Казселезащита" не рекомендуют строительство жилых домов на опасных участках.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за сильного дождя произошёл склоновый сток, который прошёл через дорогу местного значения и попал в реку "Узын-Каргалы.