Грязевая масса хлынула с гор из-за сильного дождя в Алматинской области

В Алматинской области из-за сильного дождя произошел склоновый сток, который прошёл через дорогу местного значения и попал в реку "Узын-Каргалы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой МЧС РК.

"21 марта в 19:20 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области от наблюдателя гидропоста филиала ГУ "Казселезащита" расположенном на реке "Узын-Каргалы" Жамбылского района поступила информация о том, что в результате интенсивного выпадения локального ливневого дождя по бассейну реки "Узын-Каргалы" выше села Каргалы в 2,4 километре с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку "Узын-Каргалы"", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги село Каргалы – плотина Узын-Каргалы. При этом дорожное полотно не повреждено, есть проезд. Специалисты уточняют объём грязевой массы.

"В результате склонового стока в реке "Узын-Каргалы" появилась мутность воды примерно 2-3 балла. В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения, обслуживающей организацией ТОО "Биотранс" было принято решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды, которым вода подается из реки "Узын-Каргалы", остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов. Ориентировочное время отключения составит 2-3 часа, до полного очищения воды и исчезновения мутности в воде",— отметили в МЧС.

Расчистка автодороги запланирована на 22 марта. На место выезжали сотрудники ДЧС Алматинской области и Казселезащиты.