Сектор электронной коммерции вырос в четыре раза за три года в Казахстане

Законодательное регулирование электронной торговли в Казахстане обсудили представители профильного министерства, заинтересованных госорганов, частного сектора и эксперты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Представители министерства торговли и интеграции РК, заинтересованных госорганов, частного сектора и эксперты Международного торгового центра уделили отдельное внимание заключению электронных сделок и безопасности платежей в сети Интернет.

"После пандемии произошел резкий рост сектора электронной коммерции. Если во время пандемии доля e-commerce в Казахстане составляла всего 3%, то по итогам 11 месяцев 2023 года – составила 13%. Сегодня перед государством стоит задача по стимулированию развития электронной торговли. Понятная регулятивная среда будет способствовать дальнейшему росту сектора e-commerce", - подчеркнул вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев.

МТЦ по предложению Казахстана в рамках проекта Ready4Trade Central Asia проведен анализ национального законодательства в области электронной коммерции. Эксперты изучили ряд направлений: онлайн защита потребителей, ЭЦП и ее аутентификация при подписании документов, коммерческие электронные сообщения, открытые государственные данные, электронные контракты, кибер и информбезопасность, электронные сделки и платежи, и другие.

По словам эксперта МТЦ, профессора права в области информации и коммуникаций Яна Уолдена, в целом законодательные нормы и правила Казахстана достаточно полно охватывают все перечисленные направления. При этом ряд тем, таких как защита данных, использование криптографии, коммерческие электронные сообщения, требуют дополнительной регламентации и разработки нормативных документов.

Как отметил Кайрат Балыкбаев, действующий в Казахстане закон о торговой деятельности регламентирует основные процессы, как оффлайн, так и онлайн торговлю, но нужны определенные поправки в законодательство.

"Не все представители малого и среднего бизнеса поддерживают идею создания отдельного закона об электронной торговле в Казахстане. Сейчас разрабатывается Цифровой кодекс РК, возможно необходимые изменения следует предусмотреть в рамках этого документа. Поэтому мы и собрались, чтобы обменяться мнениями со всеми заинтересованными сторонами", - сказал вице-министр.

По итогам консультаций и обсуждений с представителями государственного и частного сектора, международные эксперты совместно с АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" создадут Дорожную карту, в которую войдут рекомендации по итогам проведенного анализа национального законодательства в сфере электронной торговли.