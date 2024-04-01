Сеилжан Ахметов назначен заместителем председателя КГД

Сеилжан Ахметов назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

Ахметов Сеилжан Адилханович родился в 1980 году. В 2000 году окончил Рудненский государственный индустриальный институт по специальности "Экономика и менеджмент, экономист-менеджер", в 2003 году - Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Юриспруденция, юрист", в 2008 году - Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар по специальности "Бакалавр транспорта", в 2017 году - Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Юриспруденция, магистр права", в 2020 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "Магистр экономических наук".

Трудовую деятельность начал в октябре 2000 года специалистом отдела аудита физических лиц Налогового комитета по Рудному Костанайской области, затем работал главным специалистом и начальником отдела.

В 2005-2008 годы - занимал должности начальника управления Налогового департамента по Костанайской области.

В 2008-2011 годы - начальник Налогового управления по Карасускому району Костанайской области.

В 2011-2014 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области и руководитель Налогового управления по Рудному Костанайской области.

В 2014-2020 годы - руководитель Управления государственных доходов по Рудному Костанайской области и заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области.

С августа 2020 года работал в должности руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области.