Сделать информационную среду в Казахстане более инклюзивной предложили эксперты

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Состоялось очередная встреча рабочей группы по разработке проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам доступа к информации и общественного участия", передаёт BaigeNews.kz. В этот раз обсуждался вопрос доступа к информации людей с инвалидностью.

Представитель фонда "Дара" Айгуль Табергенова указала на то, что сейчас доступ к информации недостаточно инклюзивный.

"В действующей практике отсутствуют встроенные инструменты, которые адаптированы под лица с нарушением зрения или слуха. То есть, информация для них во многом не доступна. Это приводит к ограничению более 100 тысяч человек. У нас более 85 тысяч человек в стране имеют инвалидность по зрению, более 29 тысяч – имеют нарушения со слухом. По данным доклада ВОЗ, к 2050 году каждый четвёртый в мире будет иметь ограничения по слуху", - сообщила представитель фонда "Дара".

По её словам, нужно внести изменения в законы о рекламе, телерадиовещании, кинематографии, доступе к информации.

"В закон о рекламе предлагаем внести дополнительную норму о том, что её нужно размещать с субтитрами, сурдопереводом, аудио транскрипцией и иными адаптированными технологиями. В закон о культуре – предлагаем внести пункт, согласно которому организаторы мероприятий должны создавать условия для лиц с инвалидностью с использованием субтитров и аудио транскрипцией. В законе о телерадиовещании – добавить новый пункт, что передачи должны быть с субтитрами и аудио транскрипцией. Закон о доступности информации – внести понятие что такое аудио-транскрипция".

В заседании также принял участие председатель "Казахского общества глухих" Жангельды Бекбатыров.

"В нашем обществе 16 тысяч глухих участников. Нужно создать благоприятные условия для таких людей. Чтобы они могли в полной мере получать информацию.

В стране нужно создать специальный канал для слабослышащих и глухих. В других странах подобный контент есть. Этот канал может быть и ТВ, и на YouTube. Главное – создать его.

Также хотел бы обратить внимание на то, что не все владеют жестями сурдоперевода, для них важны субтитры. Но они мало, где есть на ТВ".

Директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзат Рахимов предложил создать РГП, которое занималось бы предоставлением услуг для лиц с инвалидностью на доступном уровне ко всем государственным органам.

Он также обратил внимание на то, что в стране сейчас не хватает специалистов, которые могли бы обеспечить все требования, изложенные участниками заседания.

"Давайте будем поэтапно решать эти вопросы. Нужны точные расчёты о том, сколько это всё будет стоить", - предложил Рахимов.

Он добавил, что считает необходимым поддерживать инициативы по повышению доступа информации людей с инвалидностью.

"Эти запросы, поправки объективно основаны на общественном запросе. Считаю, что эти вопросы приоритетны", – заключил он.

Заседания рабочей группы по разработке проекта закона будут продолжаться.