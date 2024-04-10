Щипавшую ребёнка воспитательницу оштрафовали в Акмолинской области

Показательный процесс провели для сотрудников детских дошкольных учреждений в Атбасаре. Воспитателя признали виновной в нанесении телесных повреждений пятилетнему ребёнку, передаёт BaigeNews.kz.

В материалах дела говорится о том, что женщина ущипнула воспитанника, чем причинила лёгкий вред его здоровью.

"Вина М. подтверждена признательными показаниями, заявлением представителей ребёнка о принятии мер в отношении воспитателя, заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребёнка в виде кровоподтека и другими материалами дела. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей у М.", - сообщили в суде.

Постановлением суда М. назначено взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП.