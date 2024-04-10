Щипавшую ребёнка воспитательницу оштрафовали в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Показательный процесс провели для сотрудников детских дошкольных учреждений в Атбасаре. Воспитателя признали виновной в нанесении телесных повреждений пятилетнему ребёнку, передаёт BaigeNews.kz.
В материалах дела говорится о том, что женщина ущипнула воспитанника, чем причинила лёгкий вред его здоровью.
"Вина М. подтверждена признательными показаниями, заявлением представителей ребёнка о принятии мер в отношении воспитателя, заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребёнка в виде кровоподтека и другими материалами дела. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства - признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей у М.", - сообщили в суде.
Постановлением суда М. назначено взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде