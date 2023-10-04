Счета 20 предпринимателей незаконно заблокировали в Актобе

Органы госдоходов в Актюбинской области незаконно выставили уведомления 20 предпринимателям, заблокировав их счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что 20 предпринимателям органы госдохов заблокировали счета. Деятельность бизнессменов была парализована, и они обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство изучило законность выставленных уведомлений, признала их необоснованными и внесла акт надзора. Теперь решения налогового органа отменены, виновные лица привлечены к ответственности, а предприниматели смогли приступить к своей деятельности.