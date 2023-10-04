Счета 20 предпринимателей незаконно заблокировали в Актобе
Сегодня, 11:03
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Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
186Фото: fingramota.kz
Органы госдоходов в Актюбинской области незаконно выставили уведомления 20 предпринимателям, заблокировав их счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что 20 предпринимателям органы госдохов заблокировали счета. Деятельность бизнессменов была парализована, и они обратились в прокуратуру.
Надзорное ведомство изучило законность выставленных уведомлений, признала их необоснованными и внесла акт надзора. Теперь решения налогового органа отменены, виновные лица привлечены к ответственности, а предприниматели смогли приступить к своей деятельности.
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