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Счета 20 предпринимателей незаконно заблокировали в Актобе

Сегодня, 11:03
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fingramota.kz Сегодня, 11:03
Сегодня, 11:03
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Фото: fingramota.kz

Органы госдоходов в Актюбинской области незаконно выставили уведомления 20 предпринимателям, заблокировав их счета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что 20 предпринимателям органы госдохов заблокировали счета. Деятельность бизнессменов была парализована, и они обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство изучило законность выставленных уведомлений, признала их необоснованными и внесла акт надзора. Теперь решения налогового органа отменены, виновные лица привлечены к ответственности, а предприниматели смогли приступить к своей деятельности.

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