Сбой в системах отопления шести многоэтажек и около 40 частных домов произошёл в Кентау

В Кентау восстанавливают последствия от неблагоприятных погодных условий. В частности, шесть многоэтажных домов и почти 40 домов частного сектора остались без отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким области Дархан Сатыбалды, посетивший город Кентау, провел экстренное заседание штаба и дал непосредственные поручения всем руководителям структур в связи с ликвидацией последствий произошедших ситуаций.

"В настоящее время в центре ТЭЦ-5 работают котельные. По городу произошел сбой в системах отопления 6 многоэтажных жилых домов и около 40 домов частного сектора. По восстановлению задействованы 11 бригад и несколько спецтехники. Проблема питьевой воды в городе решена на 100% и приведена в порядок. Из-за штормовых ветров ведется работа по подключению освещения 6 многоэтажных жилых домов города и около 37 жилых домов частного сектора. Также ведутся работы по восстановлению поврежденных объектов", - сообщили в акимате.

Отметим, в проведении работ по всем секторам задействовано более 200 сотрудников и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, сразу четыре котла перестали работать на Кентауской ТЭЦ.