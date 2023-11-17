Сбой в работе портала налоговых органов произошёл в Казахстане
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О технических проблемах на серверном оборудовании сообщили в Минфине. Из-за этого в Казахстане происходят задержки при выписке электронных счетов-фактур и оформлении сопроводительных накладных на товары, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового Кодекса Республики Казахстан и пунктами 64, 65 Правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот в случае необходимости налогоплательщики вправе на бумажном носителе:
- выписать счёт-фактуру, с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение 15 календарных дней после 17 ноября;
- оформить сопроводительную накладную на товары с последующим внесением в ИС ЭСФ в течение трёх рабочих дней после 17 ноября", - сообщили в ведомстве.
При этом штрафные санкции применяться не будут.
При пересечении госграницы со странами ЕАЭС на автомобильных пунктах пропуска работниками органов государственных доходов в указанный период не будут предъявляться требования о наличии СНТ в ИС ЭСФ (достаточно иметь бумажную СНТ).
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