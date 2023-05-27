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Сборник казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине
В столице Китая при поддержке Посольства РК в КНР состоялась презентация первого сборника переводов популярных казахских песен на китайском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В сборник вошли 30 известных музыкальных произведений таких выдающихся деятелей как Абай Кунанбаев, Шамши Калдаяков, Алтынбек Коразбаев, Нургиса Тлендиев
и многие другие.
Перевод песен был осуществлен при содействии Народного издательства музыки известным писателем, бывшим депутатом Народного политического консультативного совета КНР Акбаром Мажитом.
"Именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. Уверен, что этот сборник станет ещё одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем", — сказал в своей приветственной речи Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев.
Казахстанский дипломат также поделился планами по организации в этом году культурных мероприятий в Китае.
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