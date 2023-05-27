Сборник казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине

Фото: пресс-служба МИД РК

В столице Китая при поддержке Посольства РК в КНР состоялась презентация первого сборника переводов популярных казахских песен на китайском языке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В сборник вошли 30 известных музыкальных произведений таких выдающихся деятелей как Абай Кунанбаев, Шамши Калдаяков, Алтынбек Коразбаев, Нургиса Тлендиев

и многие другие.

Перевод песен был осуществлен при содействии Народного издательства музыки известным писателем, бывшим депутатом Народного политического консультативного совета КНР Акбаром Мажитом.

"Именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. Уверен, что этот сборник станет ещё одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем", — сказал в своей приветственной речи Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев.

Казахстанский дипломат также поделился планами по организации в этом году культурных мероприятий в Китае.