Сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла первый раунд Кубка Азии
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Женская сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла первый раунд Кубка Азии (центральная зона), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК.
Соревнования проходили в городе Кокс-Базар (Бангладеш).
Команды Казахстан-1 (Лаура Кабылбекова и Надежда Иванченко) и Казахстан-2 (Алина Раченко и Анастасия Уколова) в финале обыграли две команды из Кыргызстана со счётом 2:0.
Таким образом, Казахстан как победитель центральной зоны вышел в третий этап квалификации отбора на Олимпиаду в Париже. Этот турнир состоится весной следующего года. Там вместе с Казахстаном сыграют Новая Зеландия и Япония. Остальные две команды определяются после второго круга.
Отметим, что в Кокс-Базаре выступали сборные Казахстана, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Узбекистана, Непала, Мальдив, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Бутана.
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