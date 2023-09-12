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Сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла первый раунд Кубка Азии

Сегодня, 07:18
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МКС РК Сегодня, 07:18
Сегодня, 07:18
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Фото: МКС РК

Женская сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла первый раунд Кубка Азии (центральная зона), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта РК. 
 
Соревнования проходили в городе Кокс-Базар (Бангладеш).

Команды Казахстан-1 (Лаура Кабылбекова и Надежда Иванченко) и Казахстан-2 (Алина Раченко и Анастасия Уколова) в финале обыграли две команды из Кыргызстана со счётом 2:0.

Таким образом, Казахстан как победитель центральной зоны вышел в третий этап квалификации отбора на Олимпиаду в Париже. Этот турнир состоится весной следующего года. Там вместе с Казахстаном сыграют Новая Зеландия и Япония. Остальные две команды определяются после второго круга.

Отметим, что в Кокс-Базаре выступали сборные Казахстана, Ирана, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Узбекистана, Непала, Мальдив, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Бутана.

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