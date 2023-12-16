Сборная Казахстана по Dota 2 победила в чемпионате мира в Саудовской Аравии

Сборная Казахстана по киберспорту, сформированная Qazaq Cybersport Federation, завоевала победу на чемпионате мира по киберспорту Global Esports Federation (GEF), который проходит в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд с 11 по 16 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба национальной лотереи Satty Zhuldyz, в дисциплине Dota 2 сборная Казахстана, в составе которой играют Ильяс Ахкубеков (liru01), Егор Миллер (egxrdemxn), Александр Пак (v1olent',), Саламат Садыр (v3ndetta) и Аскар Жумагулов (Toshi), одержала две победы в групповом этапе, обыграв сборные Южной Африки и Саудовской Аравии.

В полуфинале казахстанские кибератлеты встретились с хозяевами турнира, сборной Саудовской Аравии. Первая игра завершилась со счетом 27-11 в пользу сборной Казахстана. Вторая игра также была в пользу казахстанской команды и завершилась со счетом 32-7. Благодаря двум победам сборная Казахстана вышла в финал чемпионата мира по Dota 2.

Благодаря двум победам сборная Казахстана прошла в финал чемпионата мира и 16 декабря сыграла за золотые медали против сборной Малайзии. Матч был непростым, обе команды настраивались на победу и были явными фаворитами турнира, однако в упорной борьбе победу одержали казахстанцы.

Президент Федерации киберспорта РК Куанышбек Есекеев отметил, что в последние годы наблюдается растущий интерес к организации киберспортивных турниров у разных стран.