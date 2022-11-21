Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022

Фото: FIFA

Сборная Эквадора одержала уверенную победу и вышла в лидеры группы А на ЧМ-2022. Это случилось по итогам встречи с хозяевами турнира из Катара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Аль-Байт", завершился победой эквадорцев со счетом 2:0. Оба гола еще в первом тайме на свой счет записал капитан команды 33-летний Эннер Валенсия. Отметим, что во втором тайме игрок был заменен из-за полученного повреждения.

После этой встречи в активе сборной Эквадора три набранных очка, а у Катара по-прежнему ни одного балла. Также в этой группе выступят команды Нидерландов и Сенегала.

Следующие матчи катарцы и эквадорцы проведут в пятницу, 25 ноября. Сборная Катара сыграет с Сенегалом, а команда Эквадора встретится с Нидерландами.

21 ноября зрителей ждут сразу три матча в рамках ЧМ-2022: Англия - Иран (19:00), Сенегал - Нидерланды (22:00) и США - Уэльс (01:00).