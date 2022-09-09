"Сборище демсил – это "старый Казахстан"! - Айдос Сарым

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Коалиция демократических сил Казахстана выступила против проведения внеочередных выборов президента и пообещала организовывать митинги, передает BaigeNews.kz со ссылкой на globalnews.kz. Однако при этом параллельно оппозиция заявила, что готова выдвинуть своего единого кандидата для президентской гонки. На случай, если выборы не удастся отменить.

Известный политолог, мажилисмен Айдос Сарым рассказал, каковы шансы на успех у каждого кандидата и какой обещает стать политическая осень в Казахстане. В частности, депутат прокомментировал неожиданную активность оппозиционеров "из прошлого", к числу которых относится известный политик Булат Абилов.

"Зная всю эту кухню изнутри, могу сказать, что очень многое зависит от личности. Коалиция с Туякбаем все-таки была связана с покойным Алтынбеком Сарсенбаевым. Он умел ломать через колено очень амбициозных людей. И еще один очень важный фактор – это вопрос финансирования. Понимаете, мы можем иметь сколько угодно амбиций, огромное количество людей вроде бы хотят создать партии, но большинство из них не уйдет дальше, скажем, первой пресс-конференции. Мой элементарный подсчет показывает, что на финансирование партии в Казахстане уйдет минимум четыре-пять миллионов долларов в год, без учета выборов и остальных дел. Это просто зарплата людям, которые должны сидеть в областях, районах, проводить какие-то мероприятия, оплачивать офис, машины, компьютеры, выпускать какую-то информационную продукцию и прочее", - отметил Сарым.

Исходя из этих рассчетов, политолог предполагает появление в Казахстане всего 3 или 4 новых партий. Все остальные, по его словам, либо будут потом искать варианты, чтобы "дороже себя продать, либо создавать Коалиции демократических сил".

"На пресс-конференции Коалиции демсил люди говорили, что выведут всех своих сторонников на улицу. Думаю, сначала надо подать официальное заявление на митинг, собрать всех своих сторонников, и тогда просто по факту увидим. Я бы им даже предложил всем надеть разные шапки, кепки или фуражки, чтобы все видели: вот это – сторонники Абилова, а это сторонники Мамая, а третьи сторонники Бапи и так далее. В Южной Корее существует очень хорошая партийная цветовая дифференциация: когда разные партии проводят свои мероприятия или акции, каждый приходит со своими цветами. Думаю, что подобное было бы полезно внедрить и в Казахстане", - сказал Айдос Сарым.

По его словам, "сборище демсил – это "старый Казахстан". Призывы Булата Абилова отменить досрочные президентские выборы мажилисмен назвал незрелыми.

"Булат Мукишевич вроде бы очень давно в политике присутствует, но он должен понимать, что такого рода заявления дезориентируют людей. В американской политологии есть абсолютное такое понимание рolitical аnimals – абсолютное политическое животное, которое только и ждет, когда объявят новые выборы, с тем, чтобы двинуться. Political аnimals – это человек, который заточен на политику, который ищет конфликты, выборы, хочет в них участвовать и так далее", - считает Сарым.

Политолог также оценил шанс каждого предполагаемого кандидата на президентский пост.

"Если мы говорим, что нам не важно, кто будет участвовать и кто будет выдвинут на этих выборах, то для меня все очевидно. Сегодня у власти нет мотивации, чтобы получить 90 или 80 процентов. Для победы достаточно 50 процентов плюс один голос. Я думаю, что у президента Токаева есть более или менее верифицированные данные референдума, которые показывают, что общество поддерживает его курс. А если еще провести очень хорошую кампанию - спокойную, прагматичную и трезвую, это будет менять ситуацию не только в отношении власти, но и так называемой оппозиции", - отметил спикер.

По его словам, на сегодня альтернативы Касым-Жомарту Токаеву в стране нет.