Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Сбитая опора освещения упала на пешехода в Актюбинской области. Водитель автомашины был пьян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 мая 48-летний водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport, двигаясь по улице Турлыбекова в поселке Дон Хромтауского района, допустил наезд на металлическую опору электроосвещения, которая упала на пешехода. В результате ДТП 35-летний пешеход госпитализирована в ЦБ Хромтауского района.

Согласно заключения медицинского освидетельствования водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного. Автомашина припаркована во двор отдела полиции. Начато расследование.