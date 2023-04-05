Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана

В пограничной службе КНБ Казахстана продолжают настаивать на том, что сбежавший из-под суда генерал-майор Серик Кудебаев не покидал территорию страны, передает BaigeNews.kz. В кулуарах мажилиса директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов заявил, что его ведомство проверяет, находится ли беглец в Кыргызстане.

"В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан и оттуда в третьи страны, пограничной службой начата служебная проверка для выявления возможного нелегального места пересечения государственной границы", - сообщил он.

По его словам, в пограничную службу Кыргызской Республики был направлен официальный запрос.

Тем временем пограничники не могут выяснить, в каком именно месте пересёк государственную границу Серик Кудебаев.

Напомним, 3 апреля стало известно, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области, над которым шел суд, сбежал из Казахстана. Его объявили в международный розыск.

Его обвиняют в бездействии во время январских событий. По версии следствия, во время погромов 2022 года Серик Кудебаев, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.