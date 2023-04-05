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Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана Сегодня, 11:59
258
Сегодня, 11:59
258

Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана

В пограничной службе КНБ Казахстана продолжают настаивать на том, что сбежавший из-под суда генерал-майор Серик Кудебаев не покидал территорию страны, передает BaigeNews.kz. В кулуарах мажилиса директор погранслужбы Ерлан Алдажуманов заявил, что его ведомство проверяет, находится ли беглец в Кыргызстане. 

"В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан и оттуда в третьи страны, пограничной службой начата служебная проверка для выявления возможного нелегального места пересечения государственной границы", - сообщил он. 

По его словам, в пограничную службу Кыргызской Республики был направлен официальный запрос. 

Тем временем пограничники не могут выяснить, в каком именно месте пересёк государственную границу Серик Кудебаев. 

Напомним, 3 апреля стало известно, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области, над которым шел суд, сбежал из Казахстана. Его объявили в международный розыск.  

Его обвиняют в бездействии во время январских событий. По версии следствия, во время погромов 2022 года Серик Кудебаев, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.

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Журналист
Сегодня, 11:59
258
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