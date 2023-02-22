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266Фото: aif.ru
Сбежавшего осужденного задержали в течение часа в ВКО
В Восточно-Казахстанской области осужденный сбежал из колонии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"22 февраля из учреждения № 16 ДУИС по ВКО совершил побег осужденный. Мужчина был лишен свободы за разбой (часть 2 статья 192 УК РК). Незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия. В течение часа сбежавшего задержали", - сообщили в полиции региона.
Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.
Управление полиции города Усть-Каменогорска начало досудебное расследование по статье 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы".
Департаментом УИС по ВКО начата служебная проверка.
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