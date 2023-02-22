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aif.ru Сегодня, 13:22
266
Сегодня, 13:22
266
Фото: aif.ru

Сбежавшего осужденного задержали в течение часа в ВКО

В Восточно-Казахстанской области осужденный сбежал из колонии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"22 февраля из учреждения № 16 ДУИС по ВКО совершил побег осужденный. Мужчина был лишен свободы за разбой (часть 2 статья 192 УК РК). Незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия. В течение часа сбежавшего задержали", - сообщили в полиции региона. 

Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению. 

Управление полиции города Усть-Каменогорска начало досудебное расследование по статье 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы".

Департаментом УИС по ВКО начата служебная проверка.

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#колония #побег #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:22
266
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