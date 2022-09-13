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  • "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк" и снова продадут
kapital.kz Сегодня, 11:44
186
Фото: kapital.kz

"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк" и снова продадут

Глава холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев в Telegram-канале холдинга сообщил, что главная их задача – восстановить деятельность бывшего АО "Сбербанк Казахстана" путем снятия санкций, а затем – продать сообщает BaigeNews.kz.

"Наша задача – создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени. Как только работа банка нормализуется – мы сразу же начнем поиск стратегических инвесторов" - рассказал глава холдинга.

Будут ли это иностранные или отечественные инвесторы, пока неизвестно.

"Понятно, что это будет не только мое решение, но я бы отдал предпочтение иностранному инвестору, для того чтобы создать как можно больше конкуренции между игроками на финансовом рынке",- сказал Канат Шарлапаев.

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#холдинг &quot;Байтерек&quot; #Сбербанк #финансовый рынок
Сегодня, 11:44
186
Журналист

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