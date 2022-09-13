"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк" и снова продадут

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Глава холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев в Telegram-канале холдинга сообщил, что главная их задача – восстановить деятельность бывшего АО "Сбербанк Казахстана" путем снятия санкций, а затем – продать сообщает BaigeNews.kz.

"Наша задача – создать условия для того, чтобы работа банка нормализовалась. Диалог по выводу этого банка из санкционных списков в случае наличия государственных акционеров облегчается в значительной степени. Как только работа банка нормализуется – мы сразу же начнем поиск стратегических инвесторов" - рассказал глава холдинга.

Будут ли это иностранные или отечественные инвесторы, пока неизвестно.