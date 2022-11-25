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Лента новостей

Сегодня, 22:25
28
Сегодня, 22:25
28

Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане

Сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заблокирован в Казахстане по решению Талгарского районного суда, передаёт BaigeNews.kz.

Заявление в суд подал прокурор Талгарского района в интересах государства. Он требовал признать продукцию, размещенную в иностранных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, незаконной и приостановить её распространение на территории Казахстана.

"Судом установлено, что в мессенджере Telegram при выборе функции "Поиск" в открытом доступе находится бот "Способы суицида", при входе на который автоматически происходит переписка с ботом, посетителю предлагаются способы совершения суицида (болезненный либо безболезненный). При выборе одного из них бот направляет посетителю подробное описание действий. Аналогичные сведения размещены на интернет-ресурсе ВОЗ", - сообщили на странице суда в Facebook.

В публикации также указано, что, учитывая всеобщую доступность Интернета гражданам, в том числе несовершеннолетним, информация о суицидах представляет опасность.

"Принимая во внимание, что одной из высших ценностей в Казахстане признан человек и его жизнь, а на распространяемых интернет-ресурсах содержится информация о способах лишения жизни человека, побуждающая к намеренному лишению собственной жизни, заявление прокурора подлежало удовлетворению. В порядке части первой статьи 244 Гражданского процессуального кодекса суд обратил решение к немедленному исполнению. Данное решение вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Талгарского районного суда.

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#ВОЗ #суд #интернет #суицид
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:25
28
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