Сайт ВОЗ заблокировали в Казахстане

Сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заблокирован в Казахстане по решению Талгарского районного суда, передаёт BaigeNews.kz.

Заявление в суд подал прокурор Талгарского района в интересах государства. Он требовал признать продукцию, размещенную в иностранных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, незаконной и приостановить её распространение на территории Казахстана.

"Судом установлено, что в мессенджере Telegram при выборе функции "Поиск" в открытом доступе находится бот "Способы суицида", при входе на который автоматически происходит переписка с ботом, посетителю предлагаются способы совершения суицида (болезненный либо безболезненный). При выборе одного из них бот направляет посетителю подробное описание действий. Аналогичные сведения размещены на интернет-ресурсе ВОЗ", - сообщили на странице суда в Facebook.

В публикации также указано, что, учитывая всеобщую доступность Интернета гражданам, в том числе несовершеннолетним, информация о суицидах представляет опасность.