  • 3 Августа, 16:27
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Сайгаки вытоптали пастбища в ЗКО, ущерб составил почти 8 млрд тенге

Сегодня, 16:11
28
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t.me/minecology Сегодня, 16:11
28
Сегодня, 16:11
28
Фото: t.me/minecology

В 7,9 миллиарда тенге оценили ущерб от набегов сайгаков западноказахстанские фермеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24"

По подсчётам экспертной комиссии, степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ, опустошили пять тысяч гектаров посевной. 

Заготовка кормов оказалась под угрозой в Жанибекском, Казталовском, Жангалинском, Акжаикском, Бокейординском районах. 

Региону необходимо более двух тысяч тонн сена, но на сегодня у хозяйств есть лишь 59 процентов этого объёма. Причём, большая часть – прошлогодние запасы.

"От набегов сайги пострадало 1 300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 миллиарда тенге. Все данные были направлены в министерство сельского хозяйства. Это не чрезвычайная ситуация. На данный момент рассматриваются варианты для возмещения ущерба из республиканского бюджета", - сообщил глава Управления сельского хозяйства ЗКО  Наурызбай Карагойшин. 

 

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