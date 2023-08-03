Сайгаки вытоптали пастбища в ЗКО, ущерб составил почти 8 млрд тенге

В 7,9 миллиарда тенге оценили ущерб от набегов сайгаков западноказахстанские фермеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По подсчётам экспертной комиссии, степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ, опустошили пять тысяч гектаров посевной.

Заготовка кормов оказалась под угрозой в Жанибекском, Казталовском, Жангалинском, Акжаикском, Бокейординском районах.

Региону необходимо более двух тысяч тонн сена, но на сегодня у хозяйств есть лишь 59 процентов этого объёма. Причём, большая часть – прошлогодние запасы.