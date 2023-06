Сайгаки продолжают съедать и вытаптывать пастбища в ЗКО – местные жители

Фото: жители Жанибекского района ЗКО

В мае этого года сайгаки впервые подошли вплотную к сёлам Западно-Казахстанской области. Сельчане снимали на телефон бесчисленные стада степных антилоп, спешащих на водопои. При этом фермеры региона требуют разрешить их отстрел. В качестве альтернативы предлагают отогнать сайгу в резервации и компенсировать ущерб от вытоптанных пастбищ. По их словам, сайга съедает всю траву, из-за чего домашний скот четырех сельских районов области может остаться этой зимой без сена. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все предложения фермеров, экологов и профильного министерства по решению этой проблемы.

По данным Минэкологии, численность степных антилоп в Казахстане за год выросла наполовину и сейчас составляет почти 2 миллиона особей. Самая большая, уральская популяция численностью больше миллиона голов находится в степях ЗКО. А пока министерство экологии и природных ресурсов готовит "предложение по управлению популяциями сайгаков", в Минсельхозе заявили, что не располагают методиками расчёта ущерба от сайги.

Территория Казахстана – ареал обитания 90% всемирной популяции сайгаков. Максимальный прирост поголовья пришёлся на 70-е годы прошлого века, тогда в казахстанских степях насчитали больше 1 миллиона 200 тысяч голов.

Почти 40 лет, вплоть до 90-х годов, в Союзе численность степных антилоп регулировали промысловые бригады. Свежую сайгачатину и тушёнку продавали в магазинах, сайгачьими консервами кормили армию. С развалом Советов браконьеры стали массово уничтожать самцов сайги, наладив канал отправки рогов на чёрные рынки Китая.

В начале 2000-х сайгак, переживший мамонтов и саблезубых тигров, оказался на грани вымирания. В стране пришлось ужесточить законодательство, за отстрел и торговлю дериватами теперь можно получить реальный тюремный срок и немалые штрафы. "Охотзоопром", вооружившись современной техникой, оборудованием и мобильными станциями, встал на защиту степных антилоп.

За последние 8 лет ежегодный прирост сайги составлял 45-50%. Нынешний авиаучёт дал рекордные цифры: в Устюртской популяции сайги – 39 700 тысяч голов, в Бетпакдалинской – 745 000, а в Уральской – 1 миллион 130 тысяч особей.

То есть, в казахстанских степях сейчас пасётся 2 миллиона сайгаков.

В Жанибекский район Западно-Казахстанской области, на свои исконные места окота, сайга приходит ранней весной. В мае появляется новое потомство, а в начале лета сайгаки уходят на земли Казталовского, Жангалинского, Акжаикского районов. Фермеры пытаются отогнать сайгу на мотоциклах, но миллионное стадо рвёт электроизгороди, в поисках водопоя вплотную подходя к сёлам. Есть риск, что сайга мигрирует в район Байтерек, на зерновые поля. Животноводы региона не скрывают, этим летом косить будет нечего, пастбища и луга вытоптаны. Такая же участь ожидает посевы.

"Сайгаков стало вдвое больше. Мы, жанибекские фермеры, заявляем - нам зимой нечем будет кормить скот, потому что от травы ничего уже не осталось! Пусть принимают меры. Если нам не дают отогнать сайгаков, пусть разрешат отстрел! Кто нам компенсирует потраву? Нам придётся покупать сено", - рассказывает Танат Сариев, глава КХ "Тау".

Другой фермер утверждает, что если проблема не решиться, то сельчанам придется отказаться от традиционных пастбищных угодий.

"Сайгаки пасутся на наших пастбищах, объедают скот, оставляя только ковыль. Если проблему с численностью не решить в этом году, в следующем году нам самим придётся откочёвывать", – продолжает Рахметолла Насенов, глава КХ "Саят".

По словам жителя села Жаксыбай Жанибекского района ЗКО Асылхана Имангалиева, в этом году на окот сайгаки пришли ослабленными.

"Смотрим, слабые, худые, часто ложатся. Не уходят далеко от водопоев. На трассе десятками попадают под колеса автомобилей. Наверное, сама природа решила провести естественный отбор, так как стада сильно расплодились. Я считаю, нужно открыть промысловую охоту, заготавливать сайгачье мясо", - предлагает сельчанин.

Между тем, Казахстан не имеет права экспортировать ни рога, ни мясо сайги, это нарушает конвенцию СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). К конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, наша страна присоединилась в 1999 году. Вопрос о разрешении торговли сайгачьими дериватами может быть рассмотрен на очередном совещании СИТЕС. Но, поскольку запланировано оно только на 2025 год, у Казахстана есть время решить, кто займётся отловом сайгаков и переработкой мяса, считает независимый экологический обозреватель Сакен Дилдахмет.

"Минэкологии нужно разработать конкретный механизм при получении одобрения определённой квоты со стороны секретариата СИТЕС на регулирование численности сайгаков. Как мы будем заниматься промыслом, каким методом будет проводиться отлов сайгаков. Кто будет этим заниматься? Либо частные компании, либо министерство само. Доходы куда и как будут поступать? Уже несколько лет охотничьи хозяйства, Ассоциация охотников лоббируют собственный интерес на отстрел сайгаков. Конечно, это неправильно, потому что ежегодно государством выделяются миллиарды тенге на охрану сайгаков. Я считаю, что государство должно быть монополистом в реализации дериватов сайгаков, начиная от рогов, до мяса. Все полученные деньги должны поступать в бюджет природоохранных организаций. Эти деньги, в первую очередь, должны быть направлены на охрану сайги, обновление материально-технической базы, повышение зарплат инспекторам, на изучение заболеваний сайгаков, это дало бы большую пользу. В третьих, при отлове сайгаков необходимо будет привлекать местное сообщество, это местные жители, охотники. Пусть лучше они смогут законно в этом участвовать, чем получать уголовное наказание за браконьерство", - считает Сакен Дилдахмет.

Как выяснилось, бизнес к промыслу сайги готов. Так, 172 отечественных мясоперерабатывающих предприятия общей производственной мощностью свыше 300 тысяч тонн в год загружены лишь наполовину.

"В связи с этим владельцы перерабатывающих предприятий (4 пред. - ЗКО, Костанайской и Акмолинской области) выражают готовность к переработке мяса сайгаков, только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (подлежит ли оно дальнейшей обработке)", - информирует Министерство сельского хозяйства РК.

По мнению эколога, соответствующим ведомствам необходимо также заняться восстановлением природных миграционных путей сайги. Автомагистрали и железнодорожные развязки стали барьерами на многовековом пути диких копытных. В итоге сайга мигрирует всё меньше, опустошая одни и те же пастбища и водоёмы.

"В Казахстане проблема с питьевой водой. Сейчас в степях, где обитает сайга, - засуха. Минэкологии совместно с Минсельхозом нужно рассмотреть искусственные водоёмы для сайги, копать скважины, чтобы сайга не заходила на территории фермеров в поисках воды. Комплексные пути решения проблемы Минэкологии не предлагает. Либо это из- за отсутствия профессиональных кадров, либо халатное отношение к решению вопроса. Сайгаки обитают в 10 областях, вопрос по строительству экодуков стоит открытым. Они нужны на больших магистралях, чтобы сайгаки без препятствия и без фактора беспокойства переходили. Было совещание с международными организациями, там, в основном, обсуждали вопросы в части промысла, охотничьих хозяйств, в первую очередь, лоббируются интересы бизнеса", - полагает Дильдахмет.

Редакция получила ответ на этот вопрос от Министерства экологии и природных ресурсов за подписью первого вице-министра Н.Шарбиева.

"Профильными специалистами (зоологами, териологами, ветеринарами) по вопросу восстановления исторических путей миграции сайгаков и строительства экодуков и безопасных проходов на авто и железных дорогах высказано мнение, что данные мероприятия должны быть обязательными на этапе проектирования транспортной инфраструктуры. Однако, в современной ситуации, из-за ограниченных сроков принятия решений никакие немедленные меры по строительству экодуков (очень дорогостоящие сооружения с неявным для сайгака эффектом), переходов и т.п. не окажут быстрого (возможно, и никакого) влияния на размер популяции сайгаков", - говорится в ответе министерства.

Для "мозгового штурма" решения проблемы с сайгаками, в страну пригласили зарубежных экспертов, изучающих среду обитания животных. Переселять стада, искать новые источники воды, создавать питомники и резерваты, изучать болезни и компенсировать ущерб фермерам: на форуме прозвучали десятки предложений.

Кандидат сельскохозяйственных наук Ерлан Нысанбаев считает, что разрешение на отстрел проблему не решит.

"Миллионы лет сайга приходит в одно и тоже место, животные запрограммированы на это. Даже если численность снизят до 10 тысяч особей, степные антилопы всё равно будут приходить на свои пастбища", - говорит он.

Главную мысль своих коллег сформулировал международный эксперт Михель Штефан, заявивший, что убивать степную антилопу - крайняя мера.

Бауыржан Сабанов представитель филиала Национального агродвижения "Shopan Ata", придерживается противоположного мнения.

"Нужно сохранить баланс в природе между человеком и животным миром. Можно это все отрегулировать так, чтобы получить экономический эффект, не нарушая экосистему. Сайгачьи питомники, заказники, считают ученые, неэффективны и не стоит этим заниматься, потому что одомашнить сайгу нереально и нецелесообразно. Что касается изъятия сайги, мы должны в ареале их обитания размещать мини убойные цеха, холодильники. Чтобы использовать мясо животных, не возить далеко, чтобы не испортилось. Будут рабочие места населению, если всё это эффективно использовать, сельчане будут рады", - отмечает он.

О конкретных площадях потравы сайгаками пока говорить рано, считает Бауыржан Сабанов, но фермеры готовы даже использовать дедовские расчёты, чтобы получить компенсацию от государства.

"Мы здесь используем старый метод – считать по головам, у кого сколько поголовья и согласно этой норме мы должны обеспечить кормами на зиму наших фермеров уже в этом году. Таким образом, мы нейтрализуем конфликт. Компенсации должны быть не в виде субсидий, а возмещения ущерба, на каждую голову КРС, овец, лошадей. Тем, кто сеет, им тоже нужно компенсировать", - говорит эксперт.

Между тем, в ответе профильного ведомства ни о какой компенсации нет и речи.

"Данный вопрос был детально изучен уполномоченными государственными органами. В настоящее время законодательством возмещение фермерам ущерба, нанесенного сайгаками, не предусмотрено. Справочно: Согласно Закону РК "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" субсидирование АПК осуществляется в качестве экономического стимулирования развития отраслей агропромышленного комплекса, возможность возмещения расходов от потрав сайгаков вышеуказанным законом не предусмотрена, иными словами у МСХ отсутствует такая компетенция. Ранее, для снижения потерь сельчан прорабатывался вопрос страхования, однако ввиду высокого риска влияния человеческого фактора, сложности администрирования данного процесса, отсутствия методик расчётов ущерба, а также отсутствия необходимой инфраструктуры у страховых компаний продукт не был разработан", - из официального ответа МСХ РК.

Тем временем, об ущербе от нашествия сайгаков уже заявляют соседи. Как сообщает саратовский портал "Общественное мнение", ситуацию обсудили зампред регионального правительства Роман Ковальский, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов и представитель Минприроды России Владимир Строганов.

"Департаменту государственной политики и регулирования в сфере ООПТ Минприроды РФ поручено совместно с научным сообществом, правительством Саратовской области и привлечением представителей Республики Казахстан проработать вопрос о краснокнижном сайгаке, дать оценку существующей проблеме и рассмотреть возможность возмещения причиненного ущерба сельхозтоваропроизводителям", - говорится резолюции.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана пока только собираются подготовить и предложить правительству проект по управлению популяцией сайги.

"Международные эксперты считают, что уральская популяция в Западном Казахстане, достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование. На основании изложенного, в соответствии с рекомендациями международных и национальных экспертов будут подготовлены предложения в Правительство Республики Казахстан по управлению популяциями сайгаков для принятия решения", - говорится в письме Минэкологии.

По данным МВД РК, только за 5 месяцев этого года у браконьеров изъято более 7 тысяч рогов сайгаков. Согласно расчётам Комитета лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от каждого убитого сайгака составляет 500 МРП. Следовательно, браконьеры с начала года уже нанесли природе Казахстана ущерб на 6 миллиардов тенге.

Только в ЗКО за последние пять лет возбудили порядка 80 уголовных дел по статье "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Если учесть, что за килограмм рогов на черном рынке перекупщики платят, в среднем 150 тысяч тенге, легализация отстрела краснокнижных животных может попросту развязать руки и стать прикрытием для браконьеров, опасаются общественники. А пока люди решают их судьбу, реликтовые животные подходят к ним всё ближе.