Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования РК
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Указом главы государства Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Нурбек Саясат родился в 1981 году в Семипалатинске. Окончил колледж Маршаллтаун (США); Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (2004); магистратуру Университета La Sapienza (Италия).
2000-2002 годы − помощник в предвыборных кампаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США);
2002-2006 годы − преподаватель ЕНУ, исполнительный директор конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО Art-Motion;
2006-2008 годы − менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО "ФУР "Казына";
2008 год − заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан; доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан;
2008-2009 годы − исполнительный директор, директор департамента кадровой работы и управления персоналом АО ФНБ "Самрук-Казына";
2009-2010 годы − директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан;
2010-2013 годы − президент АО "Центр международных программ";
2013-2015 годы − директор Института общественной политики народно-демократической партии "Нур Отан";
2016-2017 годы − управляющий директор МФЦА;
С декабря 2017 года − консультант National Geographic Kazakhstan;
С 25 января 2022 года − депутат мажилиса парламента Республики Казахстан.
Министром назначен 11 июня 2022 года.