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pixabay.com Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01
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Фото: pixabay.com

Сауна вместо детского лагеря: стали известны новые подробности

В селе Узынагаш детей отправили в лагерь с доступом в сауну посторонних посетителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

Родители отправленных из Алматы школьников в ярости.

Пользователь Ирина Ким разместила на своей странице в Facebook видео, на котором женщина проходит по зданию и спрашивает взрослых мужчин в полотенце у бассейна, что они делают в детском лагере, на что получает ответ, что они – гости.

А между тем на публикацию отреагировали родители оказавшихся в лагере детей.

"Сказать, что этот псевдолагерь ужас, это ни сказать ничего! Старших детей (5 человек) заставляли убирать за младшими, а их 300 человек(!), в комнатах тараканы, влажная уборка за сутки ни разу не проводилась, на 300 человек всего 2 туалета и 2 душевых, где еле течёт вода, питьевой воды и кулеров нет, пища не соответствует санитарным нормам!( с тараканами и волосами, да ещё и не доваренная )....", - пишет пользователь Дюша Гребенюк. 

В управлении образования Алматы сообщили, что сотрудники ведомства экстренно выехали в загородный лагерь "Арман" после жалобы от родителей. 

"Управлением образования будет рассмотрен вопрос расторжения договора с данной организацией. В настоящий момент детей развозят по домам, в ближайшее время дети будут перенаправлены в лагеря со строгим соблюдением утвержденных правил пребывания школьников", -  говорится в сообщении.

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Сегодня, 09:01
426
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