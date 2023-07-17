Детский лагерь в сауне: прокуратура Алматы возбудила уголовное дело

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Прокуратура Алматы начала досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями (361 УК РК) и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации "детского лагеря в здании сауны" (140 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета Управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям. В рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря", - сообщили в прокуратуре.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе города Алматы.

Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК, разглашению не подлежит.

Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры.

В городском общественном совете сообщили, что создана рабочая группа, в её состав вошли представители всех государственных органов. Группа приступила к изучению работы и условий, в которых содержатся дети во всех загородных лагерях, оказывающих услуги за счёт бюджетных средств.

“Общественный совет направил письма заинтересованным государственным органам, в ближайшее время будет проведет объезд, по результатам будут направлены соответствующие рекомендации”, - говорится в сообщении.

Напомним, дети получили бесплатные путёвки в лагерь "Арман дала". Однако их отдых превратился в кошмар. Школьников разместили в здании сауны. Как сообщили родители школьников, по территории лагеря ходили раздетые мужчины, здесь же работали ресторан и компьютерный клуб.