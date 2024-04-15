Сауль Альварес выразил поддержку казахстанцам в связи с паводками

Мексиканский боксер Сауль Альварес поддержал казахстанцев в борьбе с масштабными паводками по стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами", — написал боксёр в Stories на своей Instagram-странице.

Из-за паводков в восьми регионах Казахстана действуют 36 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

С начала паводкового периода спасено более 108 тысяч человек. Вернулись домой 11 950 человек. В пунктах временного размещения находятся 7 444 человека, из них 3 111 детей.