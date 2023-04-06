Саудовская авиакомпания Flynas хочет запустить регулярные рейсы в Казахстан

Фото: пресс-служба МИД РК

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с генеральным директором авиакомпании Flynas Бандером Аль-Моханна и обсудил с ним запуск прямых регулярных рейсов в РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Арын проинформировал о мерах правительства по упрощению деловых и туристических поездок граждан двух стран, среди которых возобновление безвизового режима для граждан Королевства и возможности использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана.

Аль-Моханна подтвердил интерес компании в укреплении деловых и туристских связей с казахстанской стороной и заявил о запуске в этом году прямых регулярных авиарейсов между городами Казахстана и Саудовской Аравии, которые будут совершаться на новых самолётах Airbus A330.

Стороны также обсудили вопрос перевозки паломников в сезон хаджа. Flynas определена ДУМК одним из основных перевозчиков верующих их Казахстана.

Посол выразил просьбу оказать максимальное содействие казахстанским паломникам, обеспечить надлежащий сервис и безопасность по приемлемым ценам. Аль-Моханна со своей стороны заверил в создании всех необходимых условий для комфортной перевозки казахстанских паломников, намеревающихся совершить хадж в этом году.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие в продвижении туристического потенциала Казахстана в Королевстве, в том числе провести четвёртое по счёту роуд-шоу с участием туристических и авиационных компаний и ведомств двух стран.

Flynas является частным саудовским авиаперевозчиком, работающим по системе лоукостер, осуществляет более 1,5 тысячи рейсов в неделю по 70 внутренним и международным направлениям. В авиапарке компании используются новые самолеты Airbus А320Neo и А330.