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Сатыбалды отдал отель Double Tree by Hilton Almaty государству
В Антикоре выступили с заявлением по поводу распространяющихся в Сети слухов о попытках некой группы лиц, в том числе осуждённого Кайрата Сатыбалды, завладеть отелем Double Tree by Hilton Almaty, передаёт BaigeNews.kz.
Сатыбалды отбывает наказание в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы. Расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается.
"В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретённого на преступные средства. Сатыбалды в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершённого строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства. К этому числу относится отель Double Tree by Hilton Almaty, который ещё в ноябре 2021 года приобретён предприятием, связанным с Сатыбалды", - заявили в Антикоре.
В ведомстве уточнили, что завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства.
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