Satbayev University и Penn State укрепляют сотрудничество

Satbayev University и The Pennsylvania State University (Penn State, США) подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

По информации ведомства, документ дает старт новому этапу академического и научного партнерства между двумя университетами, тесно сотрудничающими в области нефтяной инженерии.

Соглашение подписали президент Penn State Нили Бендапуди и ректор-председатель правления Satbayev University Мейрам Бегентаев.

"Согласно соглашению программа сотрудничества двух университетов будет расширена по таким направлениям, как материаловедение, кибербезопасность и геология. Университеты продолжат реализацию программ двудипломного образования в формате 3+1+1 (бакалавриат + магистратура), а также обмен профессорско-преподавательским составом, студентами, проведение совместных научных исследований. Уже в этом году начнется набор абитуриентов, магистрантов, а также студентов 3-го курса, желающих обучаться в Penn State с сентября 2024 года", - сообщили в Миннауки.

Делегация Satbayev University проработала все детали будущих образовательных программ с руководством Penn State, представителями кафедр: Material Sciences и Geology, а также встретилась с представителем Institute for Computational and Data Sciences доктором Гвидо Червоне.

Отметим, The Pennsylvania State University — государственный исследовательский университет в США, расположенный в городе Стейт-Колледж, штат Пенсильвания. Один из 15 лучших государственных университетов США, где обучаются почти 90 тыс. студентов, что делает его одним из крупнейших в США и мире.