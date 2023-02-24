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Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Минюста РК Сегодня, 10:33
155
Сегодня, 10:33
155

Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Минюста РК

Приказом министра юстиции Ерсеитова Сандугаш Абдразаковна назначена на должность руководителя аппарата министерства юстиции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства .

Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобождён от должности согласно поданному заявлению.

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#Сандугаш Ерсеитова #Минюст РК #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:33
155
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