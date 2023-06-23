Самый высокий полицейский страны работает в Караганде

Фото: 24.kz

Профессиональный праздник отмечают сегодня казахстанские полицейские. Самый высокий страж порядка в стране родом из Караганды. Рост Дамира Сыздыкова почти 2 метра. Он - инструктор по спецподготовке и отвечает за боевые навыки, меткость и выносливость своих коллег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Сантиметра не хватило Дамиру Сыздыкову до полных двух метров. Тем не менее, он самый высокий полицейский страны.

Старший лейтенант – кандидат в мастера спорта по каратэ, входит в состав полицейской сборной по рукопашному бою, увлекается боксом. Высокий рост не мешает ему развиваться в любом виде спорта, единственный минус – на таких великанов форму не шьют.

"Выдают форму самую большую в производстве, но штаны всегда короткие, где-то приходится дошивать, в ателье обращаться, что-то придумывать. Горжусь, что я высокий. В школе учился, самый первый в классе стоял всегда, и в армии, когда служил, всегда самый первый и всегда правофланговый был. Минусов я не нахожу в своём росте", - сказал инспектор Управления специальной и мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области Дамир Сыздыков.

Стать офицером Дамир пообещал дедушке ещё в детстве. За свои 29 лет он получил два высших образования, отслужил во внутренних войсках, три года назад пришёл в ряды полицейских.

В полку патрульной полиции талантливый офицер незамеченным не остался. Сегодня он инструктор по спецподготовке сотрудников.