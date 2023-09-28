Самый большой в Центральной Азии трансформатор изготовили на заводе в Шымкенте

В Шымкенте презентовали самый крупный автотрансформатор не только в Казахстане, но и в центральной Азии. Его изготовили на трансформаторном заводе "Asia Trafo". Длина автотрансформатора 13 метров, высота больше 10 метров, при этом весит это чудо техники почти имеет массу в 300 тонн. Такая "махина", которая выглядит как настоящий космический аппарат, может обеспечить электричеством целый город, такой как, например, Шымкент, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Даурбека Атеева, технического директора завода "Asia Trafo", этот трансформатор, детище ученых и инженеров предприятия.

"Это самый большой трансформатор в истории Казахстана. Он был создан и разработан силами наших инженеров. Его особенность в том, что такие большие автотрансформаторы обычно не изготавливаются в трехфазном исполнении, а делаются отдельно однофазные, а затем собираются в трехфазную группу. А это самый крупный трехфазный проект. Его разработка, расчет, проектирование и конечно, изготовление, заняло ровно год. Заказчик АО "KEGOC". В создании этого автотрансформатора был задействован весь коллектив завода. Это трансформатор самый наукоемкий из всего электроэнергетического оборудования в нашей стране на сегодняшний день. В нем были просчитаны все электромагнитные процессы, он должен успешно пройти свой срок эксплуатации. Мы предполагаем, что срок его эксплуатации будет 30-40, а может 60 лет. Буквально вчера он прошел высоковольтные, тепловые и акустические испытания, целый спектр испытаний он прошел успешно. И уже на днях мы будем отгружать трансформатор на место эксплуатации", - рассказал Даурбек Атеев, технический директор завода "Asia Trafo".

По словам руководства завода, в данной модели улучшенные электрические характеристики по сравнению с аналогичными автотрансформаторами, производимыми когда-либо в стране. Например, потери холостого хода на этом автотрансформаторе ниже на 45 % в сравнении с автотрансформаторами других производителей.

Специалисты говорят, это не первый такой крупный проект. В прошлом году на заводе изготовили трансформатор для города Аксу в Павлодарской области мощностью 400 тысяч кВА на напряжении 110 киловольт, он уже успешно смонтирован и готовится к эксплуатации.

"Также помимо этого был крупный трансформатор 250 тысяч на 220 киловольт, в прошлом году, его также отгрузили на место эксплуатации. Кроме силовых и автотрансформаторов мы изготавливаем печные трансформаторы, а также планируем производить преобразовательные трансформаторы, расширяем номенклатуру и перечень оборудования который мы можем производить", - рассказал технический директор завода Даурбек Атеев.

На разработку, проектирование, сборку, обычных трансформаторов и автотрансформаторов уходит от 2 месяцев до полугода. Данное предприятие в Шымкенте является крупнейшим в центральной Азии заводом по производству трансформаторов и автотрансформаторов на напряжении 110-220-500 киловольт. Завод в Шымкенте был запущен в 2018 году, производственная мощность 120 трансформаторов в год.

"В самом начале при попадании на завод у нас начинается участок намотки, здесь изготавливаются обмотки силовых трансформаторов. Также здесь установлены станки, которые позволяют намотать и изготовить намотки. У нас в наличии 6 станков, в виду того что это суперсовременный завод оборудование закупалось самое передовое в мире, оно привезено из Швейцарии. Наш завод выпускает крупные трансформаторы, которые используются на промышленных, административных объектах, они могут обеспечить электроэнергией целые районы, микрорайоны части городов, а также сельские и районные округа. Они уже используются в Шымкенте, в городской среде они питают группу микрорайонов и позволяют обеспечивать полноценной электроэнергией, как жилые дома, так и целые предприятия, включая индустриальные зоны", - рассказал специалист.

При этом на завод позиционирует себя как отечественный, доля местного производства здесь составляет больше 80%. Все узлы, включая баки, магнитопроводы, обмотки, изготавливают самостоятельно, закупается только сырье и материалы.

Кроме того, трансформаторы производят и в Кентау. Это первый завод предприятия открытый в 1997 году, уже затем открыли производство и в Шымкенте.

26 лет назад номенклатура продукции предприятия насчитывала всего 10 видов, а сегодня перечень продукции достиг более 400 видов экспортно-востребованной продукции, ранее не производившейся в Казахстане.

Уровень местного казахстанского содержания на Кентауском трансформаторном заводе составляет 85%. К примеру, все детали трансформатора типа ТРДН (трансформатор трёхфазный двухобмоточный) производятся на самом заводе. Главная особенность Кентауского трансформаторного завода - производство продукции на базе современных технологий и разработок. Завод тесно сотрудничает с проектными институтами и учеными. Благодаря связи науки и производства, здесь ежегодно разрабатываются новые продукты. К примеру, 6 лет назад завод впервые в истории Казахстана произвел электрические машины для "Astana EXPO-2017" массой 125 тонн, напряжением 110 кВ, мощностью 80000 кВА.

Кроме того, завод является градообразующим для Кентау. Учитывая прямую связь между квалифицированными кадрами и высокой производительностью, руководство завода всегда уделяет особое внимание подготовке инженерных кадров. За счет средств предприятия более 50 перспективных сотрудников окончили вузы России, Украины. В этом году на заводе открылся новый учебный центр, где студенты получают практические навыки.

Фото: Анастасия Новикова.