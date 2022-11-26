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inform.kz Сегодня, 03:52
119
Сегодня, 03:52
119
Фото: inform.kz

Самый большой флаг Казахстана продемонстрировали в Астане

В Астане на ежегодной церемонии посвящения в студенты КазГЮУ раскрыли самый большой флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Площадь флага из шёлка - 80 квадратных метров, а вес – около 60 килограммов. После выноса флага собравшиеся массово исполнили гимн Казахстана.

Мероприяти прошло во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. 2200 первокурсников принесли клятву студента КазГЮУ.

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#флаг #студенты #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:52
119
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