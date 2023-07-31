- Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений 19:18 127
- Самые опасные места в Астане назвали столичные полицейские 19:00 250
- Известный геолог и его дети скончались в ДТП в Казахстане 18:45 379
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 18:28 276
- Бесплатные лекарства выписывали умершим пациентам в Казахстане: что ответили в Минздраве 18:17 295
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 17:57 320
- Мобильные переводы: в Минфине рассказали, когда начнётся жесткий контроль 17:50 355
- Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу 17:39 272
- Предложено сформировать единый реестр товаров казахстанского производства 17:30 316
- Первое "золото" Универсиады завоевала для Казахстана Рита Бакишева 17:18 290
- Наркотики в особо крупном размере обнаружены в авто жителя Тараза 17:06 321
- Более 500 вагонов с кондиционерами закупит КТЖ 16:53 364
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 16:39 337
- 11 школ в Алматинской области не готовы к учебному году 16:30 408
- Тестирование в магистратуру: пороговый балл преодолели менее половины поступающих 16:06 397
- АНПЗ приступил к отгрузке экологически чистого бензина класса К5 15:44 357
- Скончался казахстанский турист, госпитализированный после ДТП в Турции 15:27 626
- Olimpbet подарил шымкентцам незабываемый футбольный праздник 15:18 319
- Жителя Шымкента задержали за ложное минирование магазина 15:15 296
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева 15:10 400
- 27 граждан Индии хотели незаконно пересечь границу в ЗКО 15:00 395
- Миллионы на ветер: как выглядят скандальные долгострои Акмолинской области 15:00 643
- Водителя Camry с подложными номерами, искупавшего машину в озере, арестовали в ЗКО 14:45 428
- Из-за окрасившейся в молочный цвет реки в отношении "Казцинка" начали проверку 14:12 385
- Отдыхавшему на Алаколе мужчине оторвало ногу водным мотоциклом 13:55 759
- Новым главой компании KEGOC стал Наби Айтжанов 13:35 654
- Выделено более 271 миллиарда тенге на поддержку фермеров: Токаев принял главу "НУХ "Байтерек" 13:18 749
- Кадровый кризис в полиции: увольняться из ОВД по собственному желанию стали реже 13:05 485
- 45 раз обманувшего продавцов мошенника задержали в Шымкенте 12:55 914
- Полицейских запретили вызывать из отпуска без крайней необходимости 12:37 400
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 12:35 760
- Александр Бублик впервые в карьере поднялся на 25 место мирового рейтинга 12:18 357
- Будет как на ЕНТ: В Казахстане ужесточают проведение экзаменов на водительские права 12:05 444
- Миллиарды тенге зарабатывают на добычи соли из озер в Павлодарской области 11:55 4155
- В домах пострадавшего от селя района Алматы начали восстанавливать подачу воды 11:31 396
- 918 миллионов тенге выделят на спецодежду для работников лесных пожарных станций 11:29 349
- В Казахстане планируют полностью запретить вейпы 11:10 519
- Стало известно место Рыбакиной в обновлённом рейтинге WTA 11:05 403
- Государству вернули земли на миллиард тенге - столичная прокуратура 10:46 426
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 10:41 501
- КНБ ликвидировал два крупных подпольных производства синтетики 10:27 391
- На 40 процентов сократился объём денежных переводов в Казахстан 10:20 426
- Женщина на надувном матрасе заплыла далеко от берега на озере в ЗКО 10:15 413
- Менее чем за сутки ликвидировали крупный пожар в Улытау 09:48 404
- Стало известно о состоянии казахстанцев, попавших в ДТП в Турции 09:45 496
- Как казахстанцы будут работать и отдыхать в августе 09:35 594
- Сенатор в США призвал отменить поправку в отношении Казахстана 09:19 780
- Переворот в Нигере: соседи дали военным на капитуляцию семь дней 09:11 479
- В элитном районе Алматы воду будут давать на шесть часов в день 08:47 478
- Героин на 2,5 миллиона долларов обнаружили полицейские среди арбузов 08:20 559
- В ЗКО зарегистрировали свыше 20 случаев бруцеллёза 07:51 428
- 40 литров коже приготовил осужденный повар для содержащихся в колонии Семея 06:29 1325
- Учитель из СКО 35 лет безвозмездно сдаёт кровь для тяжелобольных 05:12 502
- У Шавката Рахмонова появился "двойник" 04:32 497
- После замены магистральной трубы двор в Актау оказался "уничтожен" 03:05 647
- В Астане собрали пазл в 200 квадратных метров 02:27 534
- Из-за коммунальной аварии жители Караганды остались без воды 01:48 526
- Пропавшего на Каспии рыбака ищут с привлечением вертолета и водолазов 00:32 524
- Непривычную для женщин профессию освоила жительница Актобе 30.07.2023 1895
- Казахстан завоевал четвёртую медаль на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 670
- Большегруз опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург 30.07.2023 600
- Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании 30.07.2023 799
- В Пакистане взорвалась бомба: погибли не менее 40 человек 30.07.2023 592
- Мечеть X века обнаружили в Жамбылской области 30.07.2023 995
- Волонтёры просят задействовать дроны для поиска пропавшего на Каспии рыбака 30.07.2023 619
- Сильную жару и грозы обещают казахстанцам в понедельник 30.07.2023 579
- В Атырау пенсионеров бесплатно учат английскому языку 30.07.2023 792
- Денис Евсеев выиграл первый "Челленджер" в карьере 30.07.2023 609
- Салютом и застольем отметили новый асфальт жители частного сектора Караганды 30.07.2023 602
- Ещё две медали завоевал Казахстан на летней Универсиаде-2023 в Китае 30.07.2023 650
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 6311
- ДТП с казахстанскими туристами в Турции: Консул РК отправился в регион 30.07.2023 681
- Совладелец утонувшего батискафа "Титан" хочет отправить 1000 человек на Венеру 30.07.2023 845
- Рука трёхлетнего ребёнка застряла в яме в Уральске 30.07.2023 612
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1127
- Четыре человека погибли в жутком ДТП в области Жетысу 30.07.2023 668
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 19087
- Бейбит Жукаев неожиданно испытал проблемы с 18-летним теннисистом без рейтинга 30.07.2023 665
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 665
- Названы самые популярные способы поиска работы среди казахстанцев 30.07.2023 575
- LOADING...
Самые опасные места в Астане назвали столичные полицейские
Ни для кого не секрет, что в Астане ведется активное строительство. А в свою очередь стройки, тупики, закоулки – это "отличные" места для развития криминогенной среды. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, в каких местах столицы лучше не ходить одному и какова на сегодня криминальная картина главного города страны.
С начала года на пульт полиции "102" поступило более 360 тысяч звонков. Такими данными поделились в департаменте полиции Астаны.
"Всего в период с 1 января по 1 июля 2023 года на пульт полиции "102" столицы поступило 363 176 звонков от граждан, из них: по фактам преступлений – 26 250, по фактам правонарушений – 150 966, по фактам происшествий – 69 764", - проинформировали в ведомстве.
Свою прогулку мы начали с левого берега – нового района столицы "Нура". Похоже, что местные здесь больше нуждаются в алкомаркетах, нежели в школах, больницах, детских садах и других социально важных учреждениях. Наличие большого количества магазинчиков продающих алкоголь, первое, что бросается в глаза. Это приводит и к нарушению тишины, хулиганству или более тяжким преступлениям. Сей факт подтверждают и сами жители района "Нура".
"Да, часто нарушают тишину, шумно. Еще когда машины ночью сигналят, нельзя открыть окно. Жилой комплекс очень большой, людей много, к тому же неправильные парковки. Здесь раньше был алкомаркет, и тут произошло как-то убийство. Человека ночью убили и магазин закрыли. Здесь вообще много алкомаркетов и пивбаров", - рассказал житель района.
"Прошлой ночью ребята изрядно выпили и устроили дебош – били бутылки, кричали, пока не приехала полиция", - добавила женщина.
Также, по словам местных жителей, основной проблемой, особенно летом, является то, что на улице допоздна шумят дети.
"Хотелось бы, чтобы в 23:00 уже родители забирали своих детей по домам", - признается астанчанка.
Оказывается район "Нура" входит в число районов города с наиболее сложной криминогенной обстановкой. Преступления часто происходят на территории больших строящиеся комплексов ("Сан Сити", "Мечта", "Шыгыс", "Манхеттен", "Меркурий", "Кулагер" и других), озера Талдыколь и на пересечении улиц Коргалжин – Айтматова – до поселка Уркер (Ильинка).
Далее мы направились в Жагалау. Внутри микрорайона также можно заметить много стройплощадок. Отметим, что район и так очень густонаселенный.
"Много дешевого съемного жилья, в результате поступает большое количество сообщений по фактам нарушений общественного порядка, нарушения тишины, распития спиртного в общественном месте, семейно-бытовые конфликты", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Пройдясь по району, мы решили зайти в один из подъездов здешних ЖК. Поднявшись на самый верхний этаж, на площадке, огражденной решеткой, можно увидеть огромную кучу приспособлений для употребления наркотических средств. Похоже, что по ночам здесь устраивают целые нарко-вечеринки.
С обращениями о нарушениях общественного порядка, хулиганства, драк, распития алкоголя в общественном месте, о семейно-бытовых конфликтах поступают и от жителей домов по улице Косшыгулулы. В полицию отсюда обратились 3 352 раза за год.
Одним из наиболее криминогенных районов города остается квадрат улиц Уалиханова-Сейфуллина, а именно частный сектор за торговым домом "Тулпар" и район центрального городского рынка. Это старый город Астаны. Район представлен большим количеством заброшенных зданий, развалин и своего рода местных "трущоб". Люди в старых домах живут без соблюдения норм безопасности. Часто здесь жалуются на наркоманов и пьяных дебоширов.
"Это густонаселенный район города, где предоставляется дешевое съемное жилье (пристройки, времянки), в результате проживают в основном приезжие на заработки граждане. На канал "102" поступают сообщения о кражах, драках, распитии в общественном месте, семейных конфликтах, и иных нарушениях общественного порядка", - отметили в департаменте полиции Астаны.
К слову, здесь находится печально знаменитое кафе "Шымкент". Оно входит в число наиболее проблемных по количеству обращений на канал "102". Так, с начала года на заведение поступила 171 жалоба по фактам нарушения общественного порядка.
-
Trend news
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 12:35 751
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 10:41 500
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 6287
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1123
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 18995
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 663
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 1027
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1604
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 736
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 853
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 723
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1433
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 848
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1288
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 987
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1400
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 2005
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13590
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 1083
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2217
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2450
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1457
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1644
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2108
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5176
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1635
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 2006
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3187
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1693
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1717
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1474
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1843
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2524
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1476
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1902
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1886
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1845
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1672
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14835
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1502
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3194
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 2022
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2344
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2969
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2474
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21388
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2506
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2163
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3242
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2539
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7198
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2753
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8425
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2268
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 3042
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2551
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2634
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29723
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 5002
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2536
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7961
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3948
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 3005
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3345
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3800
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2716
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2893
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3897
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6961
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3213
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2915
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 6080
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5994
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4249
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4547
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 3007
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4720
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4320
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3232
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 3079
-
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 18:28 257
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 17:57 310
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 16:39 335
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 701
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 747
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 810
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1456
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1515
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1719
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1431
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1647
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 2061
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2190
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2139
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2369
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2506
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2206
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2538
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2728
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2829
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2903
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2878
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3144
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3086
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3173
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2785
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3247
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3543
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2769
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3127
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3308
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2947
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 3009
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3204
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2728
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3539
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 3031
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3121
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4141
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3360
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3276
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3414
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3091
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 3000
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2884
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3188
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3662
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3269
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3249
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5675
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3422
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4258
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5231
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3659
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4217
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41207
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3390
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4791
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3989
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3810
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4780
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4124
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4331
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4564
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4718
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4991
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5696
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6795
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5273
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 5108
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4859
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4751
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5859
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6854
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6113
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5319
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4555
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5577
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4473
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4900