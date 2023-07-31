Самые опасные места в Астане назвали столичные полицейские

Фото: Майра Джиенгулова

Ни для кого не секрет, что в Астане ведется активное строительство. А в свою очередь стройки, тупики, закоулки – это "отличные" места для развития криминогенной среды. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, в каких местах столицы лучше не ходить одному и какова на сегодня криминальная картина главного города страны.

С начала года на пульт полиции "102" поступило более 360 тысяч звонков. Такими данными поделились в департаменте полиции Астаны.

"Всего в период с 1 января по 1 июля 2023 года на пульт полиции "102" столицы поступило 363 176 звонков от граждан, из них: по фактам преступлений – 26 250, по фактам правонарушений – 150 966, по фактам происшествий – 69 764", - проинформировали в ведомстве.

Свою прогулку мы начали с левого берега – нового района столицы "Нура". Похоже, что местные здесь больше нуждаются в алкомаркетах, нежели в школах, больницах, детских садах и других социально важных учреждениях. Наличие большого количества магазинчиков продающих алкоголь, первое, что бросается в глаза. Это приводит и к нарушению тишины, хулиганству или более тяжким преступлениям. Сей факт подтверждают и сами жители района "Нура".

"Да, часто нарушают тишину, шумно. Еще когда машины ночью сигналят, нельзя открыть окно. Жилой комплекс очень большой, людей много, к тому же неправильные парковки. Здесь раньше был алкомаркет, и тут произошло как-то убийство. Человека ночью убили и магазин закрыли. Здесь вообще много алкомаркетов и пивбаров", - рассказал житель района.

"Прошлой ночью ребята изрядно выпили и устроили дебош – били бутылки, кричали, пока не приехала полиция", - добавила женщина.

Также, по словам местных жителей, основной проблемой, особенно летом, является то, что на улице допоздна шумят дети.

"Хотелось бы, чтобы в 23:00 уже родители забирали своих детей по домам", - признается астанчанка.

Оказывается район "Нура" входит в число районов города с наиболее сложной криминогенной обстановкой. Преступления часто происходят на территории больших строящиеся комплексов ("Сан Сити", "Мечта", "Шыгыс", "Манхеттен", "Меркурий", "Кулагер" и других), озера Талдыколь и на пересечении улиц Коргалжин – Айтматова – до поселка Уркер (Ильинка).

Далее мы направились в Жагалау. Внутри микрорайона также можно заметить много стройплощадок. Отметим, что район и так очень густонаселенный.

"Много дешевого съемного жилья, в результате поступает большое количество сообщений по фактам нарушений общественного порядка, нарушения тишины, распития спиртного в общественном месте, семейно-бытовые конфликты", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Пройдясь по району, мы решили зайти в один из подъездов здешних ЖК. Поднявшись на самый верхний этаж, на площадке, огражденной решеткой, можно увидеть огромную кучу приспособлений для употребления наркотических средств. Похоже, что по ночам здесь устраивают целые нарко-вечеринки.

С обращениями о нарушениях общественного порядка, хулиганства, драк, распития алкоголя в общественном месте, о семейно-бытовых конфликтах поступают и от жителей домов по улице Косшыгулулы. В полицию отсюда обратились 3 352 раза за год.

Одним из наиболее криминогенных районов города остается квадрат улиц Уалиханова-Сейфуллина, а именно частный сектор за торговым домом "Тулпар" и район центрального городского рынка. Это старый город Астаны. Район представлен большим количеством заброшенных зданий, развалин и своего рода местных "трущоб". Люди в старых домах живут без соблюдения норм безопасности. Часто здесь жалуются на наркоманов и пьяных дебоширов.

"Это густонаселенный район города, где предоставляется дешевое съемное жилье (пристройки, времянки), в результате проживают в основном приезжие на заработки граждане. На канал "102" поступают сообщения о кражах, драках, распитии в общественном месте, семейных конфликтах, и иных нарушениях общественного порядка", - отметили в департаменте полиции Астаны.

К слову, здесь находится печально знаменитое кафе "Шымкент". Оно входит в число наиболее проблемных по количеству обращений на канал "102". Так, с начала года на заведение поступила 171 жалоба по фактам нарушения общественного порядка.