Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики

В Казахстане самой распространённой является фамилия Ахметов(-а). Её носят 66 091 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики АСПР РК. В официальном Телеграм-канале ведомства опубликовали рейтинг самых популярных фамилий в стране.

"Вторую строчку в списке занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции фамилия Омаров (-а). С такой фамилией в Казахстане живут 40 322 человек. Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(-а) — 36 142. Замыкают ТОП-пять распространенных фамилий — Алиев (-а), их в Казахстане 35 387 человек. Далее по распространенности следуют фамилии Ким — 34 811, Сулейменов (-а) — 29 988, Марат — 28 008, Амангелді — 27 297, Болат — 24 542 и так далее", — сообщили в бюро нацстатистики.