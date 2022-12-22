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  • Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики
zhaikpress.kz Сегодня, 13:03
774
Сегодня, 13:03
774
Фото: zhaikpress.kz

Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики

В Казахстане самой распространённой является фамилия Ахметов(-а). Её носят 66 091 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики АСПР РК. В официальном Телеграм-канале ведомства опубликовали рейтинг самых популярных фамилий в стране. 

"Вторую строчку в списке занимает фамилия Серик — 45 193. На третьей позиции фамилия Омаров (-а). С такой фамилией в Казахстане живут 40 322 человек. Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(-а) — 36 142. Замыкают ТОП-пять распространенных фамилий — Алиев (-а), их в Казахстане 35 387 человек. Далее по распространенности следуют фамилии Ким — 34 811, Сулейменов (-а) — 29 988, Марат — 28 008, Амангелді — 27 297, Болат — 24 542 и так далее", — сообщили в бюро нацстатистики. 

Напомним, численность населения Казахстана на 1 ноября 2022 года составляет 19 715 782 человека.

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#фамилия #Казахстан #население
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:03
774
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