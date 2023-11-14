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Самрук-Қазына не смогла продать Qazaq Air

Сегодня, 13:49
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Qazaq Air Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: Qazaq Air

АО "Самрук-Қазына" проведёт новый конкурс по продаже акций Qazaq Air в установленном порядке, передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО "Самрук-Қазына", АО "QAZAQ AIR" никто не захотел купить.

"Открытый двухэтапный конкурс в рамках реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR", объявленный 18 августа 2023 года, признан несостоявшимся", - сообщили в инвестиционном холдинге.

Отмечается, что теперь в установленном порядке будет проведён новый конкурс.

Напомним, в Казахстане продолжается передача субъектов квазигоссектора в конкурентную среду либо их реорганизация в рамках стратегии развития компаний. 

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