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КазМунайГаз, Air Astana, Самрук-Энерго, QazaqGaz и Қазақстан Темір Жолы предлагают приватизировать

Сегодня, 10:43
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МНЭ РК Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: МНЭ РК

Состоялось очередное заседание общественного совета Министерства национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании общественного совета Министерства национальной экономики РК директор Департамента политики управления государственными активами МНЭ РК Жадыра Темирбаева рассказала, что за последние  три года сокращено до 25% административного персонала квазигоссектора, до 15% непродуктивных расходов.

По её словам, продолжается передача субъектов квазигоссектора в конкурентную среду либо их реорганизация в рамках стратегии развития компаний. Среди крупных компаний Фонда "Самрук-Казына" к приватизации предложены  АО НК "КазМунайГаз", АО  "Air Astana", АО "Самрук-Энерго", АО "НК "QazaqGaz" и АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Участники встречи рассмотрели вопросы новой административной реформы, направленной на совершенствование системы госуправления, а также конкуренции и разгосударствления.

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков отметил, что в рамках проводимой административной реформы около 500 функций правительства переданы центральным госорганам, расширены полномочия местных исполнительных органов, а также в целях дебюрократизации исключены 364 функции формального характера.

Также отмечается, что МНЭ продолжает работу по расширению полномочий местных исполнительных органов: теперь заслушивания госорганов проходят по предварительно сформированному проекту, и около 100 функций переданы в районные акиматы.

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