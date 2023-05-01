Самосуд над карманником пытались совершить сельчане в Кыргызстане

Фото: скриншот с видео

В Кыргызстане сельчане пытались совершить самосуд над карманником, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Инцидент произошёл на скотном рынке в Таласском районе. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как местные жители привязали к столбу мужчину. Сотрудника милиции, который находился на месте, толпа оттеснила.

В УВД Таласской области происшествие подтвердили и сообщили, что инцидент зарегистрирован в журнале учёта информации.

"Местные жители привязали мужчину к столбу. В ходе проверки выяснилось, что у жителя Кара-Бууринского района неизвестные украли 60 тысяч сомов. У другого жителя этого же района пропали шесть тысяч сомов. Подозреваемый был доставлен в милицию. Им оказался житель села Григорьевка Иссык-Кульской области. При себе у него было найдено 35 тысяч сомов. Задержанного обследовали медики, его здоровью ничего не угрожает. Расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.