Самому молодому банкроту в Казахстане 23 года

C 4 сентября в Казахстане начали публиковать списки граждан, объявленных банкротами. По данным Комитета госдоходов, таковыми признаны 309 человек на сумму 435 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Граждане получили сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства и признания банкротом через sms-уведомление по сервису 1414, а также сведения по ним размещены на сайте egov.kz.

"Среди признанных банкротами граждан 22 – получатели государственной адресной социальной помощи, 232 – не могли погашать свои долги по кредитам более пяти лет. Средний возраст признанных банкротами физических лиц составляет 40 лет. Самым молодым банкротом сегодня является житель Кызылординской области, ему 23 года, с суммой долга более миллиона тенге. А самым пожилым - 65-летний житель Мангистауской области, у которого спишется задолженность в сумме более трёх миллионов тенге", - сообщили в КГД.

В ведомстве напомнили, что процедура имеет последствия – это невозможность получения новых кредитов в течение пяти лет и проведение в отношении таких граждан процедуры финансового мониторинга в течение трёх лет.