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patrol.spb.ru Сегодня, 12:19
289
Сегодня, 12:19
289
Фото: patrol.spb.ru

Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще

Казахстан и Узбекистан хотят увеличить число авиарейсов между этими странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, делегацию Узбекистана – заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

"Стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов и договорились увеличить число разрешённых рейсов более чем в два раза по маршрутам "Астана – Ташкент" с 12 до 36 рейсов в неделю (рост 200%) и Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю (рост 80%), а на остальных маршрутах до четырёх рейсов в неделю. Так, на основании достигнутых договоренностей с весенне-летнего периода этого года авиакомпании "Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.Также, для развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества, а также снижения стоимости авиабилетов, достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном", — говорится в сообщении КГА.

Вместе с тем, казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности полетов и авиационной безопасности.

Стороны договорились продолжить сотрудничество и обмен опытом для повышения уровня региональной авиационной безопасности и безопасности полетов.

 

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#авиаперевозки #авиарейсы #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:19
289
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