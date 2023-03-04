Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще

Казахстан и Узбекистан хотят увеличить число авиарейсов между этими странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, делегацию Узбекистана – заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

"Стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов и договорились увеличить число разрешённых рейсов более чем в два раза по маршрутам "Астана – Ташкент" с 12 до 36 рейсов в неделю (рост 200%) и Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю (рост 80%), а на остальных маршрутах до четырёх рейсов в неделю. Так, на основании достигнутых договоренностей с весенне-летнего периода этого года авиакомпании "Эйр Астана" и "Uzbekistan Airways" планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.Также, для развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества, а также снижения стоимости авиабилетов, достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном", — говорится в сообщении КГА.