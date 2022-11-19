Самолёт с 53 бездомными собаками потерпел крушение в США

Фото: The Washington Post

В американском штате Висконсин самолёт с 53 собаками на борту совершил аварийную посадку на поле для гольфа. К счастью, ни экипаж, ни четвероногие пассажиры не пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Washington Post.

Двухмоторный турбовинтовой самолёт выполнял один из регулярных рейсов Общества защиты животных США (HAWS) и должен было доставить собак из Нового Орлеана в приюты штата Висконсин.

Фото: The Washington Post

Во время аварийной посадки у самолета оторвало крылья, воздушное судно врезалось в дерево и затем остановилось на заснеженнои поле.

Три человека и несколько щенков получили лёгкие травмы. Причину аварии выясняют.

После столкновения сотрудники гольф-клуба бросились к обломкам, вытащили троих членов экипажа, а также выгрузили ящики с собаками. Когда прибыли пожарные, сотрудники использовали тележки для гольфа, чтобы доставить их к месту крушения.

Фото: The Washington Post

Животных осмотрели ветеринары и передали 21 собаку HAWS, а остальных — в другие приюты в этом районе, как и планировалось.

Через несколько часов после крушения сотрудники HAWS начали кампанию по сбору средств, чтобы "помочь покрыть непредвиденные медицинские и другие расходы, возникшие в результате инцидента". В итоге они собрали более 6500 долларов. Некоторых питомцев уже усыновили.