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pavlodarnews.kz Сегодня, 06:11
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Сегодня, 06:11
784
Фото: pavlodarnews.kz

Самолёт павлодарца задержали на российской границе

Омские таможенники не пропустили через границу двухместный легкомоторный самолёт, который приобрёл житель Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Нарушение выявили, когда мобильная группа хотела осмотреть фургон в районе пункта пропуска "Ольховка". 

"Вес самолёта, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 килограммов, а стоимость – 3,4 миллиона рублей. Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог", – сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Вывоз самолёта запретили. Его вернули в Россию.

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Сегодня, 06:11
784
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