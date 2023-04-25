Самолёт павлодарца задержали на российской границе

Фото: pavlodarnews.kz

Омские таможенники не пропустили через границу двухместный легкомоторный самолёт, который приобрёл житель Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Нарушение выявили, когда мобильная группа хотела осмотреть фургон в районе пункта пропуска "Ольховка".

"Вес самолёта, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 килограммов, а стоимость – 3,4 миллиона рублей. Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог", – сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Вывоз самолёта запретили. Его вернули в Россию.