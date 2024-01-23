Самолёт не мог приземлиться в Алматы из-за подземных толчков
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В комитете гражданской авиации рассказали, что происходило в аэропорту Алматы при подземных толчках ночью 23 января, передаёт BaigeNews.kz.
В это время в районе аэродрома на заходе на посадку находилось пять воздушных судов.
"23 января 2024 года в 00.10 в Алматы произошло землетрясение, ощущавшееся как значительное на "Вышке" автоматизированной системы управления воздушным движением. В районе аэродрома на заходе на посадку находилось пять воздушных судов, из которых одно произвело посадку, а четыре были проинформированы о землетрясении и организовано ожидание в районе аэродрома. Руководитель полетов аэродромного диспетчерского центра принял решение об эвакуации с "Вышки", - говорится в сообщении КГА.
Организация воздушным движением на аэродромном диспетчерском центре не осуществлялась 20 минут. Далее, когда подземные толчки прекратились, аэродромный диспетчерский центр со сменой диспетчеров вновь приступил к обслуживанию.
Специалисты получили доклады о работоспособности радиотехнического оборудования, метеооборудования и состоянии поверхностей летного поля.
"Из четырёх воздушных судов, ожидавших посадки, рейс авиакомпании Эйр Астана КС-856 по направлению Астана — Алматы ушёл на запасной аэродром в Туркестан, три выполнили посадку без замечаний. Смена районного диспетчерского центра продолжала работу без прерывания организации воздушного движения, в момент события на связи на всех секторах было пять транзитных воздушных судов, один с аэродромом назначения Алматы и четыре воздушных судна, переданные с района аэродрома", — дополнили в КГА.
С 00.39 аэропорт Алматы работает в штатном режиме.
Что касается рейса, уходившего на запасной аэродром, он вылетел с Туркестана в 02.32 и по рассчётам должен был прилететь в Алматы в 03.34.
В сложившейся ситуации дежурная смена действовала согласно плану по непредвиденным ситуациям.
Ранее в аэропорту Алматы сообщили, что никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов со стороны воздушной гавани нет.
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