Аэропорт Алматы работает в штатном режиме
Сегодня, 03:08
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Сегодня, 03:08Сегодня, 03:08
122Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Международный аэропорт Алматы прокомментировал деятельность воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.
"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме. Никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет", — говорится в официальном сообщении воздушной гавани Алматы.
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