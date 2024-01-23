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Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

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Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 03:08
Сегодня, 03:08
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Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Международный аэропорт Алматы прокомментировал деятельность воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме. Никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет",  говорится в официальном сообщении воздушной гавани Алматы.

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