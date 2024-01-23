Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Международный аэропорт Алматы прокомментировал деятельность воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.

"Международный аэропорт Алматы работал и работает в штатном режиме. Никаких ограничений по приему и выпуску воздушных судов со стороны аэропорта нет", — говорится в официальном сообщении воздушной гавани Алматы.