Самолет аварийно сел на воду близ Аркалыка: кадры происшествия
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
100Фото: стопкадр из видео/ arkalyk.news
В социальных сетях опубликовано видео экстренного приземления на воду самолета Ан-2 в Костанайской области, передает BaigeNews.kz.
Инцидент произошел 3 мая. Самолет выполнял санитарный рейс по маршруту Аркалык-Аксункар. На его борту находились два члена экипажа и три пассажира.
После взлета воздушное судно резко снизило высоту и съехало на талые воды. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, рассказали в министерстве транспорта Казахстана.
Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.
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