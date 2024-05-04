  • 4 Мая, 01:56
  • BAIGENEWS

Самолет аварийно сел на воду близ Аркалыка: кадры происшествия

Сегодня, 01:18
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стопкадр из видео/ arkalyk.news Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: стопкадр из видео/ arkalyk.news

В социальных сетях опубликовано видео экстренного приземления на воду самолета Ан-2 в Костанайской области, передает BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 3 мая. Самолет выполнял санитарный рейс по маршруту Аркалык-Аксункар. На его борту находились два члена экипажа и три пассажира.

После взлета воздушное судно резко снизило высоту и съехало на талые воды. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, рассказали в министерстве транспорта Казахстана.

Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия.

 
 
 
 
 
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Публикация от ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ARKNEWS (@arkalyk.news)

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