Самогонный аппарат обнаружили в детском лагере в Акмолинской области

Фото: иллюстративное фото, lenta.ru

По поручению генерального прокурора РК в Акмолинской области в деятельности детских оздоровительных центров (детские лагери) проводятся комплексные проверки, передаёт Baigenews.kz.

Предварительными результатами проверки выявлены: нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства.

К примеру, в одном из ДОЦ из 21 работника 18 приняты без трудовых договоров и санитарных книжек.

Выявлены факты одновременного нахождения в лагере детей свыше положенной нормы вместо 100 детей, фактически на отдыхе находятся 170 детей.

Осмотром территорий и помещений ДОЦ обнаружены пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат предназначенный для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд хранившийся в кухонной зоне детского лагеря и другие запрещенные предметы.

Установлены факты, где администрация некоторых ДОЦ водит детей в стихийные места купания (запрещено купание) без сопровождения соответствующих инструкторов (спасателей).

Проверочные мероприятия продолжаются по результатам будут приняты меры.